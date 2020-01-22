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Ряд рынков модернизируют в Алматы

22 Января 2020 18:20
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Ряд рынков модернизируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Шесть алматинских рынков будут модернизированы в 2020 году. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, будут модернизированы пять городских рынков, эти проекты уже прошли согласование.

Обновлены будут следующие рынки: «Сары Арка», «Арыстан» в Аксае-4, рынок «Тулпар» на Толе би, рынок «Береке» на углу Гоголя и Муратбаева, а также рынки «Ушконыр» и «Ожет» в районе Северного кольца. В свою очередь, проект владельцев авторынка «Жибек Жолы» пока не прошел согласования властей.

Ранее Еркебулан Оразалин сообщил, что на месте Никольского рынка собственники участка намереваются построить жилой комплекс.

Позже в управлении городского планирования и урбанистики заявили, что к ним по вопросу строительства за разрешительными документами не обращались.



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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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