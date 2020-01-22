Ряд рынков модернизируют в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Шесть алматинских рынков будут модернизированы в 2020 году. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, будут модернизированы пять городских рынков, эти проекты уже прошли согласование.
Обновлены будут следующие рынки: «Сары Арка», «Арыстан» в Аксае-4, рынок «Тулпар» на Толе би, рынок «Береке» на углу Гоголя и Муратбаева, а также рынки «Ушконыр» и «Ожет» в районе Северного кольца. В свою очередь, проект владельцев авторынка «Жибек Жолы» пока не прошел согласования властей.
Ранее Еркебулан Оразалин сообщил, что на месте Никольского рынка собственники участка намереваются построить жилой комплекс.
Позже в управлении городского планирования и урбанистики заявили, что к ним по вопросу строительства за разрешительными документами не обращались.
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