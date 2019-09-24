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Ряд руководителей полиции Атырауской области подозревают в получении взятки

24 Сентября 2019 18:43
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Ряд руководителей полиции Атырауской области подозревают в получении взятки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении начальника автохозяйства управления тылового обеспечения Департамента полиции по Атырауской области подполковника полиции и его заместителя майора полиции, подозреваемых в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 2,5 млн тенге от директора ряда ТОО, путем перечисления на карточный счет начальника автохозяйства УТО, за подписание дополнительных соглашений по обслуживанию автотранспорта Департамента полиции на общую сумму 37 млн тенге.

«24 сентября в ходе оперативно-следственных мероприятий указанные сотрудники полиции были задержаны при обналичивании данной суммы денежных средств (при личных обысках у начальника автохозяйства УТО изъято 800 тыс. тенге; у его заместителя – 1 млн 200 тыс. тенге)», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.


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Ключевые слова: Атырауская область, Коррупция,
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