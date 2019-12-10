Ряд рейсов задерживается в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд рейсов задерживается в аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с изменениями в расписании рейсов поясняем, что, как правило, причины задержек вылета - позднее прибытие воздушных судов, неблагоприятные метеоусловия аэропортов назначения, дополнительное техобслуживание в/с и корректировка расписания по решению авиакомпаний», - сообщили в аэропорту.

Между тем, сертифицированный по повышенной категории III B ИКАО аэропорт Алматы готов обслуживать лайнеры в условиях ограниченной видимости: обеспечивать посадку при снижении горизонтальной видимости до 75 метров, а взлет – при ее снижении до 125 метров. Но возможно это только при наличии такой же категории III B ИКАО у экипажа и воздушного судна.

Видимость в Международном аэропорту Алматы 50/600 метров, температура воздуха -1°, несмотря на туман, воздушная гавань работает в штатном режиме без каких-либо ограничений.

На данный момент задерживаются следующие рейсы:

DV 729 Скат, Алматы - Костанай, перенесен с 23:20 9 декабря на 12:35 10 декабря – по метеоусловиям Костаная;

КС 895 ЭйрАстана, Алматы - Дубай, перенесен с 07:40 на 08:50 – позднее прибытие в/с;

КС 301 ЭйрАстана, Алматы - Усть-Каменогорск, перенесен с 12:25 на 16:35 – замена в/с по техпричине;

КС 153 ЭйрАстана, Алматы – Санкт-Петербург, перенесен с 08:15 на 10:10;

DV 725 Скат, Алматы – Усть-Каменогорск, перенесен с 09:30 на 10:30 – по метеоусловиям Усть-Каменогорска.

В связи с этим рекомендуется заранее уточнять расписание на сайте Международного аэропорта alaport.com либо в справочной авиакомпании.