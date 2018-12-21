Ряд рейсов задержан в аэропортах Астаны и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В аэропортах Астаны и Алматы задерживается ряд рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.

В настоящее время в аэропорту Алматы задерживается 4 рейса:

- рейс КС 935 по маршруту Алматы - Куала-Лумпур, запланированный на 22:35 20 декабря 2018 года, перенесен на 14:30 21 декабря 2018 года по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс DV 725 по маршруту Алматы - Усть-Каменогорск, запланированный на 09:30 21 декабря т.г., перенесен на 11:35 21 декабря т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс IQ 363 по маршруту Алматы - Семей, запланированный на 10:30 21 декабря т.г., перенесен на 15:40 21 декабря т.г. по причине нехватки экипажа;

- рейс IQ 355 по маршруту Алматы - Астана, запланированный на 16:55 21 декабря т.г., перенесен на 17:40 21 декабря т.г. по причине отдыха экипажа.

На данный момент в аэропорту Астаны задерживается 6 рейсов:

- рейс КС 231 по маршруту Астана - Бангкок, запланированный на 20:20 20 декабря 2018 года, перенесен на 11:30 21 декабря 2018 года по причине метеоусловий;

- рейс КС 996 по маршруту Астана - Алматы, запланированный на 20:30 20 декабря т.г., перенесен на 12:00 21 декабря т.г. по причине метеоусловий;

- рейс КС 992 по маршруту Астана - Алматы, запланированный на 21:30 20 декабря т.г., перенесен на 09:35 21 декабря т.г. по причине метеоусловий;

- рейс DV 785 по маршруту Астана - Усть-Каменогорск, запланированный на 07:00 21 декабря т.г., перенесен на 10:10 21 декабря т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс КС 981 по маршруту Астана - Атырау, запланированный на 08:00 21 декабря т.г., перенесен на 09:00 21 декабря т.г. по метеоусловиям и технической причине;

- рейс КС 952 по маршруту Астана - Алматы, запланированный на 09:00 21 декабря т.г., перенесен на 10:35 21 декабря т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна.

Как отметили в ведомстве, по прогнозным данным сложные метеоусловия будут сохраняться на территории страны, в этой связи пассажирам рекомендуется заблаговременно узнавать статусы своих рейсов в колл-центрах и на официальных сайтах авиакомпаний. Колл-центры авиакомпании Эйр Астана: в Алматы +7 7272 444477, в Астане +7 7172 584477, моб.тел.: +7 702 702 4477. Колл-центр авиакомпании «SCAT» +7 7252 998880.