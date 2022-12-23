Ряд республиканских дорог закрыли в Костанайской и Акмолинской областях

23 Декабря 2022, 12:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды ряд республиканских автодорог закрыт в Костанайской и Акмолинской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

В Костанайской областив связи с ограниченной видимостью для всех видов автотранспорта ограничено движение на участке трассы Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» от поселка Аулиеколь до границы Акмолинской области.

В Акмолинской областив связи с ухудшением погодных условий (ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260, участок граница Костанайской области - поселок Сурган;

«Жаксы-Есиль-Бузулук» км 64-82, участок город Есиль-поселок Бузулук;

«Жезказган-Петропавловск» км 537-552, участок поселок Бузулук - поселок Сурган.

На республиканской сети автодорог работает более 200 единиц специальной техники.