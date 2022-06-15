15 Июня 2022 22:03

Ряд прокуроров сменили в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В прокуратуре Костанайской области произошли кадровые назначения. Приказом Генерального прокурора произведено назначение руководителей органов прокуратуры Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокурором города Костаная назначен советник юстиции Каримов Ринат Абылхасымович. Ранее он занимал должность прокурора Костанайского района.

Уроженец Карабалыкского района, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2004 году с должности помощника прокурора Карабалыкского района. Ранее занимал руководящие должности заместителя начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Костанайской области, заместителя прокурора Аулиекольского района, руководителя аппарата прокуратуры Костанайской области, последняя должность - прокурор Костанайского района. Проработал в органах прокуратуры более 18 лет.

Прокурором Костанайского района назначен советник юстиции Сарсенов Ерлан Нурканович. Ранее занимал должность прокурора города Костаная.

Уроженец Денисовского района, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2008 году с должности помощника прокурора Сарыаркинского района города Нур-Султана. Занимал должность начальника отдела по надзору за законностью следствия и дознания Сарыаркинского района (2009), начальник отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры города Кокшетау, заместитель прокурора города Уральска, начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Костанайской области, прокурор города Костаная. В органах прокуратуры проработал свыше 14 лет.

Также назначен прокурор в Житикаринском районе. Мейрам Кузбаев ранее занимал должность прокурора Узункольского района. Уроженец Сарыкольского района, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2005 году. Стаж работы в органах прокуратуры более 17 лет.

Прокурором Узункольского района назначен советник юстиции Сагнаев Азат Набиевич, ранее занимавший должность старшего помощника прокурора Костанайской области.



