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    16:25, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Ряд производителей снизил цену на яйца в Акмолинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ТОО «ҚАЗГЕР-ҚҰС», ПК «Ижевский», ТОО «АгроИнвест-2015» снизили цены на куриные яйца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

    ТОО «ҚАЗГЕР-ҚҰС» исполнило уведомление департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Акмолинской области, снизив цену за десяток куриных яиц первой категории на 40 тенге.

    Ранее уведомление департамента исполнили ПК «Ижевский», ТОО «АгроИнвест-2015», снизив цену реализации куриного яйца 1 категории в границах Акмолинской области.


    Напомним, в марте 2021 года Агентство по защите и развитию конкуренции РК сообщало, что в Казахстане из 34 крупнейших птицефабрик у 13 выявлены признаки ценового сговора при реализации яиц. В связи с наличием признаков ценового сговора были направлены уведомления о снижении цен 13 производителям куриных яиц в Шымкенте, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Атырауской областях.

    Ранее в Министерстве сельского хозяйства рассказали, к ак в Казахстане собираются сдерживать цены на куриные яйца.


    Теги:
    Другие государственные органы Цены и тарифы Экономика Акмолинская область
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