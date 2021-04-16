Ряд производителей снизил цену на яйца в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ТОО «ҚАЗГЕР-ҚҰС», ПК «Ижевский», ТОО «АгроИнвест-2015» снизили цены на куриные яйца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

ТОО «ҚАЗГЕР-ҚҰС» исполнило уведомление департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Акмолинской области, снизив цену за десяток куриных яиц первой категории на 40 тенге.

Ранее уведомление департамента исполнили ПК «Ижевский», ТОО «АгроИнвест-2015», снизив цену реализации куриного яйца 1 категории в границах Акмолинской области.

Напомним, в марте 2021 года Агентство по защите и развитию конкуренции РК сообщало, что в Казахстане из 34 крупнейших птицефабрик у 13 выявлены признаки ценового сговора при реализации яиц. В связи с наличием признаков ценового сговора были направлены уведомления о снижении цен 13 производителям куриных яиц в Шымкенте, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Атырауской областях.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства рассказали, к ак в Казахстане собираются сдерживать цены на куриные яйца.



