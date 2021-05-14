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Ряд проектов в области ВИЭ намерена реализовать Испания в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
14 Мая 2021, 16:54
Ряд проектов в области ВИЭ намерена реализовать Испания в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристина Гаяк заявила о желании испанских инвесторов расширить свое присутствие в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Испания - крупный торговый партнер и есть ряд секторов, в которых Испания может быть заинтересована. Это продовольственная и сельскохозяйственная сферы, в которых Испания достаточно конкурентна. Еще одна область, в которой мы можем расширить сотрудничество, это возобновляемые источники энергии и инфраструктура ВИА. У нас есть ряд проектов, которые ожидает Испания, мы надеемся на положительные новости. Например, строительство инфраструктуры в Алматы и мы надеемся на расширение присутствия испанских инвестиций в Казахстане», - сказала Кристина Гаяк, отвечая на вопросы журналистов.

Она также выразила заинтересованность в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами.

«Мы заинтересованы в расширении наших культурных отношений, мы знаем, что испанский язык очень привлекателен для университетов. Есть возможности для изучения и обучения испанскому языку (в Казахстане) и мы хотели бы расширить данные возможности», - добавила Кристина Гаяк.

Ранее сообщалось, что в столице проходят шестые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании.


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