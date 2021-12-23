Ряд проектов по продвижению казахского языка реализуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев рассказал о проектах для развития, глубокого изучения и продвижения казахского языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как и 2020 год, уходящий 2021-й был для многих сложным и непростым годом, и для нас в том числе. Да, нам тоже пришлось испытать трудности, равно как и многим сферам в системе образования и услуг. Вопросы финансирования, сохранения кадров и поддержки текущих проектов - все это так или иначе отражалось на нашей ежедневной деятельности», - рассказал Азат Шауеев, руководитель Фонда развития государственного языка.

Но несмотря на трудности, как отметил Азат Шауеев, смогли выполнить свою главную миссию – это сохранение, защита и развитие главного достояния казахского народа – казахского языка.

«Поменялся мир, и изменились многие ориентиры. Смартфон последней модели, брендовый лук, стаканчик кофе в руках – теперь недостаточно только этих атрибутов, чтобы чувствовать себя успешным в глазах окружающих. Сегодня гораздо важнее обладать такими ценностями, как здоровье и знания. Со здоровьем все понятно, нужно его беречь, а вот среди таких ценностей, как владение языками занимает ведущие позиции. И если наличием английского языка сейчас трудно удивить, то казахский язык становится вполне сильным конкурентным преимуществом на рынке труда в Казахстане», - отмечает спикер.

«Наверное, поэтому новый тренд – это свободное владение государственным языком. И тренд этот набирает силу именно среди молодежи, что, несомненно, очень радует и обнадеживает, ведь именно от молодежи зависит дальнейшая судьба самой основы, фундамента нашей казахской культуры – казахского языка, его сохранения и развития», - подчеркнул руководитель Фонда развития государственного языка.

Благодаря тому, что казахский язык становится все более востребованным, заметно повысился интерес и к ряду проектов.

«Выделяется из них проект по изучению казахского языка Soyle.kz. Это первый бесплатный онлайн курс казахского языка, который включает в себя актуальные методы обучения на мировом уровне. На сегодняшний день количество просмотров портала достигло более 10 000 000, а число зарегистрированных пользователей – около 200 тысяч человек, более 110 тысяч скачиваний мобильного приложения».

Фонд не стоит на месте, и в 2021 году мы продолжили работу над нашими проектами, их поддержкой и развитием», - рассказал Азат Шауеев.

По словам директора, созданный канал по изучению казахского языка пополняется новыми подписчиками, на канале размещено 42 видеоурока.

Недавно завершен ежегодный международный конкурс «Кто умнее?» среди старшеклассников. Талантливым и креативным ученикам, набравшим наибольшее количество баллов, были вручены ценные призы.

В уходящем году Фонд продолжил работу над созданием комиксов в рамках проекта «Ұлы дала аңыздары» или «Легенды великой степи». Выпущены новые комиксы «Богенбай батыр», «Райымбек батыр», «Жалантос Бахадур», к уже имеющимся «Естай-Корлан», «Ер Тостик», «Алпамыс батыр», «Ер тарғын», «Керқұла атты Кендебай».

«В конце сентября мы провели выставку художественных фотографий «Семь историй любви», сделанных по сюжетам любовных историй. Наши комиксы также были представлены на выставке, посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. Мы надеемся, что комиксы, созданные на основе казахских легенд, помогут подрастающему поколению понять историю казахского народа, его культуру и традиции в привычном и комфортном для них формате», - сказал директор Фонда развития государственного языка.

«В 2021 году наш Фонд во второй раз провел конкурс «Абай әлемі» на лучшую научную работу среди студентов и магистрантов. Большое количество участников показывает большой и неиссякаемый интерес молодого поколения к творчеству нашего великого соотечественника. Из новшеств, которые нам удалось претворить в жизнь в этом году стал республиканский вебинар для учителей по теме: «Методика онлайн обучения», где активное участие приняли более 600 учителей, а сертификаты по итогам тестирования получил 51 преподаватель», - сказал директор Фонда.

Директор Фонда развития государственного языка отметил, что разработанные проекты являются бесплатными и доступны всем желающим.



