Ряд проектов планирует реализовать центр Абая при Бакинском университете

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В рамках 175-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая в Бакинском государственном университете планируется проведение ряда мероприятий. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» в интервью сообщила руководитель центра казахского языка, истории и культуры имени Абая Кунанбаева при БГУ, доцент кафедры тюркологии этого университета, к.ф.н. Фатима Дурсунова.

В начале беседы Ф.Дурсунова рассказала об истории создания самого Центра. В частности, в 2011 году между Бакинским государственным университетом (БГУ) и Евразийским национальным университетом имени Л.Гумилева (ЕНУ) в Нур-Султане был подписан договор о сотрудничестве. В рамках него был открыт центр казахского языка, культуры и истории имени Абая Кунанбаева при БГУ, а при ЕНУ открылся кабинет имени Гейдара Алиева, общенационального лидера азербайджанского народа.

«В мае 2011 года было торжественное открытие этого центра. При нем есть библиотека, которым пользуются студенты и преподаватели БГУ и другие желающие, здесь также наряду с книгами имеются аудио- и видеоматериалы, которые мы предоставляем всем желающих. В БГУ на факультетах журналистики, филологии и на других гуманитарных преподается казахская литература и казахская история. Преподаватели этих предметов находятся в тесном контакте с нашим Центром», - сказала Ф.Дурсунова .

Она отметила, в центре проводятся различные мероприятия и осуществляются интересные проекты, один из них - это перевод на азербайджанский язык произведение Абая, а также переиздание уже существующих переведенных материалов. В 2017 году центр осуществил следующий проект - все до этого периода переведенные произведения были собраны в единый сборник. Наряду с этим, были переведены «Слова назидания» Абая. Руководитель центра считает, что это самый важный труд поэта, и оно издано в едином сборнике, которым сейчас пользуются и преподаватели, и студенты ВУЗа.

«В рамках центра, студентами и преподавателями нашего университета ежегодно проводится фестиваль «Наурыз мейрамы», где представляется национальная кухня, рассказывается об интереснейших обычаях и традициях казахского народа, студенты воочию могут увидеть, как празднуется этот праздник в Казахстане. Это очень важно с точки зрения того, что наши культурные традиции перекликаются, и есть очень много общего, учитывая общие исторические корни», - рассказывает собеседница.

«Этот год объявлен Годом Абая в тюркском мире в связи с его 175-летием, поэтому имеются определенные проекты, которые осуществляются в рамках нашего центра и в республиканском масштабе. Хочу отметить, что 30 января этого года в БГУ совместно с Министерством образования Азербайджана планируется открытие года Абая, в котором примут участие официальные лица из Казахстана и Азербайджана. Это мероприятие инициировано Международной Тюркской академией», - сообщила Ф.Дурсунова.

«Мы официально объявим Год Абая, в связи с этим будут проводиться определенные мероприятия в Центре. Планируем одну из поэм Абая представить в виде театрализованного представления, для этого имеются все ресурсы - при университете действует драматический кружок. Следующий проект – переиздать книгу Мухтара Ауэзова «Путь Абая», который еще в советское время был переведен на азербайджанский язык, а так как мы уже давно перешли на латиницу, есть постановление о транслитерации всех произведений написанных на кириллице. Также будут проводиться круглые столы, ежегодный фестиваль «Наурыз мейрамы» будет посвящен юбилею Абая, планируем провести конкурс-эссе на тему великого поэта среди студентов БГУ, которые изучают казахскую литературу», - резюмировала руководитель центра в завершении.