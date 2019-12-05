Ряд продуктов питания реализуют по заниженным ценам в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается реализация товаров из стабилизационного фонда по заниженным ценам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление предпринимательства региона.

Как рассказали в ведомстве, для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые товары из областного стабилизационного фонда в торговую точку в коммунальном павильоне «Камкор» (возле ТД «Рубин»), поступает ряд продуктов питания.

«Это подсолнечное масло, рис и гречка. В настоящее время реализуется крупа гречневая по цене 267 тенге за 1 кг, рис - 280 тенге за 1 кг и масло подсолнечное - 380 тенге за 1 литр. В дальнейшем планируется увеличить ассортимент продукции», - отметили в ведомстве.

Волнуют жителей области и цены на хлеб, в частности – социальный. Чтобы избежать повышения стоимости хлеба и мучных изделий, уполномоченные государственные органы области регулярно проводят встречи с местными товаропроизводителями, руководителями предприятий и коммерческих организаций.

«Сегодня средняя цена на социальный хлеб из муки 1 сорта в торговых точках города составляет 70-80 тенге. К примеру, мучная продукция ТОО «ХБК Аксай-Нан», стоимостью 70 тенге за буханку, реализуется в магазинах и торговых домах областного центра («Орталык базар», «Жибек Жолы», мобильные киоски перед коммунальным павильоном «Камкор», перед магазином «Тамерлан», киоск возле остановки ЦОН, а также в магазине села Красного Яра)», - рассказали в управлении предпринимательства региона.

Также на мучные изделия Кокшетауского хлебозавода установлена цена 80 тенге, торговые точки расположены в ТД «Орталык базар», в фирменных магазинах «Кокшетауский хлебозавод» (ул. Абая, 138, ул. Пушкина, 31).

Добавим, что в некоторых торговых точках Кокшетау с 16 ноября уже продается хлеб по цене 75 тенге. Между ТОО «Гормолзавод» и филиалом ТОО «ХБК Аксай-Нан-Кокшетау» был подписан договор, в рамках которого хлебокомбинат обязался реализовать хлеб формовой из фортифицированной (обогащенной) муки первого сорта, весом 550 грамм по оптовой цене реализации - 70 тенге в торговых павильонах ТОО «Гормолзавод».

Напомним, находясь с визитом в Акмолинской области, Глава государства подчеркнул высокие цены на хлеб в Кокшетау, столице одного из главных зерновых регионов. Здесь рост цен на муку был максимальным – почти 47%. Также Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что такие цены сводят на нет все меры по повышению доходов населения.