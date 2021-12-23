Ряд проблемных вопросов с момента закрытия Семипалатинского полигона назвали в Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев назвал ряд проблемных вопросов, связанных с закрытием Семипалатинского полигона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе круглого стола в Мажилисе министр энергетики представил законопроект «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и сопутствующий документ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности».

По словам Магзума Мирзагалиева, существует ряд проблем, связанных с закрытием полигона.

«Земли Семипалатинского полигона относятся к землям запаса, находящихся в ведении местных исполнительных органов, что осложняет контроль за действиями сторонних лиц и событиями, происходящими на данных территориях. Кроме того, земли полигона расположены на административных границах трех областей, что также усложняет решение вопросов по обеспечению безопасности ее территории. Отсутствие непрерывного мониторинга уровня радиоактивного загрязнения служит причиной отсутствия актуальных данных по миграции радиоактивного загрязнения в населенные пункты», - рассказал Магзум Мирзагалиев во время круглого стола в Мажилисе.

По словам министра, население имеет беспрепятственный доступ к загрязненным площадкам полигона, что создает предпосылки для получения вреда здоровью. В период с 2008 по 2017 годы на территории бывшего полигона было выявлено 139 зимовок и летников из которых 68 жилые.

Как рассказал глава Минэнерго, открытый доступ к полигону создает вероятность распространения радиоактивных отходов в злоумышленных целях. Практически не проводятся работы по реабилитации и рекультивации сверхнормативно-загрязненных земель полигона.

«Отсутствует четкая картина и постоянный мониторинг радиоэкологического состояния полигона, что усложняет передачу земель полигона в хозяйственный оборот ввиду отсутствия разделения между зараженными и чистыми землями. В результате, значительная часть потенциально пригодных земель полигона на сегодня простаивает», - отмечает министр.