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    11:18, 02 Март 2021 | GMT +6

    Ряд проблем в сфере медицины озвучил Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил существующие в сфере обслуживания пациентов проблемные вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на принимаемые меры, имеются следующие ключевые проблемы. На уровне пациентов это качество предоставляемых услуг, слабая коммуникация, очереди к специалистам, недостаточность объема медицинских услуг, доступ к высокотехнологичным и дорогостоящим услугам, дефицит узких специалистов, необходимость развития медицинских организаций, аптечных пунктов в селах с численностью населения менее 300 человек», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, ряд проблем имеется и в сфере первичной медико-санитарной помощи.

    «Требуется совершенствование подушевого финансирования. Не полностью завершена цифровизация, на сегодня обеспеченность интернетом медицинских организаций ниже районного уровня составляет 84,2%, а также интеграция медицинских информационных систем. Имеет место недостаточность кадрового потенциала, социальных гарантий и низкая заработная плата», - отметил министр.

    «Слабая инфраструктура и оснащение, имеется износ и отсутствие объектов ПМСП в ряде отдаленных сельских населенных пунктов, а также медицинского оборудования», - заключил А. Цой.
    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Минздрав РК
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