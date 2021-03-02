Ряд проблем в сфере медицины озвучил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил существующие в сфере обслуживания пациентов проблемные вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на принимаемые меры, имеются следующие ключевые проблемы. На уровне пациентов это качество предоставляемых услуг, слабая коммуникация, очереди к специалистам, недостаточность объема медицинских услуг, доступ к высокотехнологичным и дорогостоящим услугам, дефицит узких специалистов, необходимость развития медицинских организаций, аптечных пунктов в селах с численностью населения менее 300 человек», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, ряд проблем имеется и в сфере первичной медико-санитарной помощи.

«Требуется совершенствование подушевого финансирования. Не полностью завершена цифровизация, на сегодня обеспеченность интернетом медицинских организаций ниже районного уровня составляет 84,2%, а также интеграция медицинских информационных систем. Имеет место недостаточность кадрового потенциала, социальных гарантий и низкая заработная плата», - отметил министр.

«Слабая инфраструктура и оснащение, имеется износ и отсутствие объектов ПМСП в ряде отдаленных сельских населенных пунктов, а также медицинского оборудования», - заключил А. Цой.