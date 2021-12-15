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Ряд представителей крупного бизнеса получил государственные награды

15 Декабря 2021 14:54
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Ряд представителей крупного бизнеса получил государственные награды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны большой группе представителей казахстанского бизнеса вручены государственные награды. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено генеральному директору ТОО «Казцинк» Александру Хмелеву.

Орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» награжден председатель Совета директоров TOO «Bazis Holding Сompany» Александр Белович.

Орден «Барыс» І степени вручен президенту АО «ТНК «Казхром» Арману Есенжулову и акционеру – основателю ENRC PLC Александру Машкевичу.

Кавалерами ордена «Барыс» II степени стали Президент федерации тенниса РК Булат Утемуратов и президент ТОО «Саутс-Ойл» Серикжан Сейтжанов.

Орден «Барыс» IІI степени вручен учредителю ТОО «YDD Corporation» Ерлану Нигматулину, председателю Совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Эдуарду Огаю, председателю правления АО «Самрук-Казына» Алмасадаму Саткалиеву.

Ордена «Достық» II степени удостоен председатель правления АО «Kaspi.kz» Михаил Ломтадзе.


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#Бизнес   #Общество  
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