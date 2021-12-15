Ряд представителей крупного бизнеса получил государственные награды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны большой группе представителей казахстанского бизнеса вручены государственные награды. Об этом передает МИА «Казинформ».

Высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено генеральному директору ТОО «Казцинк» Александру Хмелеву.

Орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» награжден председатель Совета директоров TOO «Bazis Holding Сompany» Александр Белович.

Орден «Барыс» І степени вручен президенту АО «ТНК «Казхром» Арману Есенжулову и акционеру – основателю ENRC PLC Александру Машкевичу.

Кавалерами ордена «Барыс» II степени стали Президент федерации тенниса РК Булат Утемуратов и президент ТОО «Саутс-Ойл» Серикжан Сейтжанов.

Орден «Барыс» IІI степени вручен учредителю ТОО «YDD Corporation» Ерлану Нигматулину, председателю Совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Эдуарду Огаю, председателю правления АО «Самрук-Казына» Алмасадаму Саткалиеву.

Ордена «Достық» II степени удостоен председатель правления АО «Kaspi.kz» Михаил Ломтадзе.