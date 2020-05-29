Ряд предпринимательских объектов возобновят свою работу в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — В Семее возобновляют работу ряд предпринимательских объектов, передает корреспондент МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.









В ведомстве сообщили, что сегодня в Семее с рабочей поездкой прибыл аким ВКО Даниал Ахметов. В ходе визита глава региона встретился с местными предпринимателями. Рассказал о планах поэтапного ослабления, в том числе предусмотренные в новом постановлении главного санитарного врача, которое было опубликовано сегодня.

С завтрашнего дня в городе Семее начнут работать объекты общественного питания с разрешением до 30 посадочных мест, а также летние площадки. Возобновят работу детские сады «в режиме дежурных групп», объекты культуры для индивидуальных и групповых репетиций (также до 30 человек), салоны по продаже автомобилей и компьютерной, бытовой техники. Также начнут работать торговые точки оптово-розничной реализации строительных материалов, салоны красоты, прачечные, химчистки. Решено сохранить функционирование трех видов объектов предпринимательства: объекты оптово-розничной и розничной торговли непродовольственных товаров площадью не более 500 кв.м, парикмахерские и торговые точки по реализации цветочной продукции.

Как отметил глава области, дальнейшее решение по г. Семею будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Если в следующие недели у нас ситуация стабилизируется, то будут приняты дополнительные решения. Но сейчас рисковать жизнями жителей города никто не должен и не будет. Будет ситуация лучше, будут послабления. Если будет ухудшение, значит, будем принимать соответствующие меры, которые позволят нам защитить жизнь людей», - сказал аким ВКО.

Напомним, за последние 3 дня в Семее зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В зоне риска находятся 107 человек. А потому аким ВКО отметил важность соблюдения необходимых санитарных мер. В свою очередь, предприниматели также поддержали принятое решение и уверили, что не только сами будут соблюдать санитарные нормы, но и будут призывать к этому своих посетителей.

«Для нас очень важно, чтобы бизнес заработал, так как мы первые, кто попал под закрытие. Мы закрылись 16 марта. По сегодняшнему совещанию стало известно, что некоторые объекты заработают, это очень важно. По предложению акима создали специальную группу предпринимателей, которая будет работать напрямую с акимом города. Теперь каждую среду будем собираться, и отрабатывать свои предложения. Мы, как предприниматели, также с понимаем будем доносить до своей аудитории важность соблюдения всех санитарных мер, чтобы мы вместе смогли остановить распространение вируса», – отмечает член инициативной группы предпринимателей города Зарина Айдарханова.

«На данный момент, я считаю, что это положительное решение нашего акима области. Поскольку он заострил внимание на то, какие предложения мы можем вносить. Соответственно, мы также постараемся соблюдать необходимые меры. А их соблюдать, однозначно, надо. Мы, как рестораторы, можем это сделать, ограничить посещение, ограничить количество людей на входе. Всё это зависит от грамотности и культуры воспитания самих граждан и, непосредственно, от владельцев заведений, которые они посещают», – сказал от лица рестораторов Станислав Миталиди.

В завершение встречи аким ВКО вновь отметил важность соблюдения санитарных норм и выразил надежду, что, в случае соблюдения горожанами необходимых мер, Семей в скором времени вернется в прежний образ жизни.

Напомним, что согласно 11 постановлению главсанврача ВКО на территории области будут продлены ограничительные, в том числе карантинные мероприятия до 00.00 часов 13 июня. При этом для жителей Усть-Каменогорска сохраняется свободный выезд для семейного отдыха на рекреационные зоны. К слову, теперь выезд через блок-посты возможен с 18.00 часов пятницы до 21.00 часов воскресенья.

А также сохраняются автобусные сообщения внутри области. С 13 июня в случае если не изменится в худшую сторону ситуация с распространением коронавирусной инфекции разрешается приём отдыхающих в гостиницах, туристских базах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных учреждениях. Пока за исключением города Семей. Стоит подчеркнуть, что в связи с закрытием границ отдых в ВКО возможен только для граждан Республики Казахстан.

Фото:Пресс-служба акима ВКО