Ряд послаблений карантина введен в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ряд послаблений введен в Акмолинской области новым постановлением №37 главного государственного санитарного врача Айнагуль Мусиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новым документом разрешена деятельность детских дошкольных учреждений, аттракционов на открытом воздухе, проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате).

Постановление также разрешает деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м на человека, с запретом работы расположенных в них объектов общепита. Разрешается проведение коллективных богослужений, в том числе проведение жұма намаза, ежедневные православные молитвы и другие на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляются при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 кв. м на человека, но не более 30 человек.

Разрешена также деятельность открытых продовольственных и непродовольственных рынков с соблюдением социальной дистанции в торговых зонах из расчета на 1 человека 4 кв. м и крытых непродовольственных и продовольственных рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов и др. по типу рынков), при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. м на одного посетителя с приостановлением в субботние и воскресные дни.

Разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности, из расчета 4 кв. м на одного посетителя. В субботние и воскресные дни приостанавливают свою работу торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые центры, непродовольственные магазины, магазины смешанных товаров, павильоны (независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID - 19) площадью более 500 кв. м. Исключение здесь продуктовые супермаркеты и аптеки, находящиеся в них. При этом сохраняется запрет деятельности детских игровых площадок и аттракционов, независимо от участия в проекте «Ashyq».

Разрешена деятельность объектов общественного питания (по типу кафе, ресторанов, баров), летние площадки, стрит-фуды с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий с возможным массовым скоплением людей при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с режимом работы с 09.00 до 20.00 часов. С 20 до 09.00 часов допускается только реализация продукции на доставку.

Разрешена также деятельность фитнес-центров, йога-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров по предварительной записи при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м на одного посетителя с режимом работы в будние дни до 20 часов, с приостановлением в субботние и воскресные дни.

Разрешена работа саун при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4 кв. м на одного посетителя с режимом работы в будние дни до 20 часов, с приостановлением в субботние и воскресные дни.

СПА-центры также могут работать из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале не менее 4 кв. м на одного посетителя с режимом работы в будние дни до 20.00 и с приостановлением в субботние и воскресные дни.

Разрешена деятельность бассейнов в индивидуальном формате из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного человека с режимом работы в будние дни до 20.00 и с приостановлением в субботние и воскресные дни.

ЦОНы, в том числе спецЦОНы, работают в будние дни с 09.00 до 18.00 и приостанавливают работу в субботние и воскресные дни. В городе Кокшетау допускается организация дежурных отделений ЦОН с режимом работы с 9.00 до 20.00. Прием граждан производить через приложение «Ashyq».

Разрешена работа общественного транспорта.

Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки будет осуществляться с добровольной фиксацией с разрешения родителей или законных представителей в приложении «Ashyq».

Разрешены также спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд не более 30 человек и деятельность РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.

Постановление вступило в силу с момента его подписания - 16 сентября.