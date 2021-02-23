Ряд поручений по подготовке к паводкам дал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений по подготовке к паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо принять системные меры для предупреждения паводков. В этой связи, поручаю Министерству экологии совместно с акимами регионов в течение месяца определить сроки проведения ремонта гидротехнических сооружений», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Также он поручил определить безопасные объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за их наполнением.

«Акиматам Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей поручаю в соответствии с законодательством завершить вопрос передачи собственности по бесхозным гидротехническим сооружениям», - заключил Премьер.