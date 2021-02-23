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    10:40, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Ряд поручений по подготовке к паводкам дал Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений по подготовке к паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо принять системные меры для предупреждения паводков. В этой связи, поручаю Министерству экологии совместно с акимами регионов в течение месяца определить сроки проведения ремонта гидротехнических сооружений», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Также он поручил определить безопасные объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за их наполнением.

    «Акиматам Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей поручаю в соответствии с законодательством завершить вопрос передачи собственности по бесхозным гидротехническим сооружениям», - заключил Премьер.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Безопасность Премьер-министр РК
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