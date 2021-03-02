Ряд поручений Минздраву озвучил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений Министерству здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимам регионов в месячный срок подготовить и направить в Министерство здравоохранения Дорожную карту развития инфраструктуры – строительства и оснащения первичных объектов здравоохранения - с четкой разбивкой по годам и населенным пунктам», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Кроме того, по словам Премьера, акиматам регионов совместно с министерствами здравоохранения, цифровизации до конца года нужно обеспечить интернетом и подключением к медицинским информационным системам медорганизации ниже районного уровня.

Эти меры необходимы для развития в селах дистанционных медицинских услуг, телемедицины, мобильных приложений.

«Акиматам совместно с Министерством здравоохранения обеспечить в регионах снижение нагрузки на врачей ПМСП путем открытия новых участков, развития и привлечения частного сектора. Необходимо принять меры по материальному стимулированию молодых медработников, особенно приехавших на работу в село», - заключил глава Правительства.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил существующие в сфере обслуживания пациентов проблемные вопросы. Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил принять необходимые меры по модернизации первичной медпомощи.