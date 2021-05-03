Ряд поручений дал аким Алматы во время осмотра ремонтных работ в парках и скверах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил участки русел рек, скверы и парки, а также общественные пространства у знаковых архитектурных сооружений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытжан Сагинтаев осмотрел гидротехнические сооружения водотделителя рек Малая Алматинка и Есентай. Здесь по поручению Б. Сагинтаева необходимо провести цифровизацию хозяйства, включая установку автоматических датчиков замера уровня воды. Это даст возможность оперативно получать информацию об уровне воды, а также своевременно реагировать - в случае селевой опасности регулировать потоки в руслах рек. Кроме того, оцифровка позволит создать базу данных, на основе которой будет вестись аналитическая работа по сезонному поведению рек. Таким образом, будет обеспечена селевая безопасность населения города.

В ходе объезда аким мегаполиса ознакомился также с реконструкцией участка водоохранной полосы русла реки Есентай от улицы Жамакаева до водотделителя протяженностью 4,2 км. Выполнены подготовительные, земляные работы по расширению и углублению русла.

Вследствие подъема уровня воды во время ливневых дождей на некоторых участках габионные сооружения обвалились. В этой связи, аким поручил привлечь к ответственности исполнителей работ по укладке подпорных конструкций. Аким Алматы поставил задачу использовать наиболее прочные строительные материалы.

Кроме того, аким обратил внимание на необходимость изменения конструкции проложенной пешеходной дорожки на бесступенчатую. Таким образом, дорожка станет удобнее для прогулок, в том числе для мам с детьми в колясках.

Вдоль пешеходной зоны предстоит установить 350 опор наружного освещения и малые архитектурные формы, включая урны, скамейки, детские игровые площадки, пешеходные мосты.

Аким мегаполиса проверил качество проводимых ремонтных работ на Терренкуре. По его словам, этот пешеходный маршрут должен стать образцовым при создании променадных зон.

Проект по благоустройству Терренкура включает реконструкцию участков русла реки Малая Алматинка, от водотделителя до проспекта Достык, включая гидротехнические сооружения до улицы Макатаева. Протяженность участка - 8,9 км. Основной объем работ по очистке и укреплению русла выполнен. Продолжается благоустройство прилегающей территории. После выявленных недостатков подрядчик за свой счет производит замену асфальтового покрытия и поребрика. Предстоит установка 11 детских и спортивных площадок, скамеек, урн, модульных санитарных узлов, питьевых фонтанчиков. Кроме того, будут организованы спуски к реке со стороны улицы Таттимбета на Терренкур, а также пять пешеходных мостов.

Аким Алматы Б. Сагинтаев поручил при выборе систем освещения и уличной мебели учитывать комфортность и практичность, эстетичность и гармоничное сочетание с окружающим ландшафтом. При этом важно, чтобы горожане сами определили, к примеру, удобные модели скамеек.

Также Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом реконструкции участков русла реки Малая Алматинка ниже проспекта Достык до улицы Гоголя.

Аким мегаполиса оценил качество проводимой работы по благоустройству и озеленению сквера «Дружба», а также парка «Дружбы» на улице Тимирязева, сдача которого из-за недобросовестного подрядчика затянулась. По поручению акима города все работы должны быть завершены к 15 мая. При этом в отношении подрядчика будет проведена проверка соответствующими органами за нарушение условий договора, заключающееся не только в срыве сроков, но и использовании некачественных материалов, вплоть до передачи материалов в правоохранительные органы. Кроме того, будет рассмотрена возможность внесения недобросовестного подрядчика в черный список.

По поручению акима управление ГАСК города составило список нерадивых подрядчиков, из-за которых работа по приведению в порядок общественных пространств города срывается и вызывает справедливое негодование горожан. В данный момент проводится полная проверка всех подрядчиков, у нарушителей изымаются лицензии, а их данные вносятся в черный список.

Как подчеркнул аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, город будет поддерживать только добросовестных подрядчиков, которые качественно и в срок исполняют взятые на себя обязательства. От этого зависит не только комфорт горожан, но и общественное настроение.

Во время объезда аким города ознакомился с проектом благоустройства сквера у Дворца школьников. План был скорректирован в соответствии с пожеланиями горожан и заключениями экспертов. Вместе с тем, аким ознакомился с проектами по благоустройству сквера у театра им. М. Ауэзова, преобразования в пешеходную зону бульвара Мусрепова и реконструкции фонтана у музея им. А. Кастеева.

Аким города поручил повторно использовать гранитные плиты, бордюрные камни, которые были уложены при строительстве данных объектов, так как они сохранились в надлежащем виде, и прослужат еще много лет.

Ремонт прилегающих территорий у Дворца школьников, театра Ауэзова и музея имени Кастеева не проводился более 10 лет. Многие участки, в частности амфитеатр за театром им Мухтара Ауэзова развалился от времени. Пришли в негодность покрытие пешеходных дорожек, скамейки, отсутствует освещение и не работают фонтаны. К примеру, фонтан у музея имени Абильхана Кастеева, построенный в 1970-х годах прошлого века, ни разу не модернизировался.

В ходе обсуждения с разработчиками проектов аким города обратил внимание на необходимость сохранения архитектурного замысла авторов таких знаковых объектов, как Дворец школьников, театр им. М. Ауэзова, музей им. А. Кастеева. В результате благоустройства скверы и пешеходные зоны должны обрести новое дыхание, вновь стать точками притяжения горожан. Это будет способствовать в том числе повышению посещаемости объектов культуры города. По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева особое внимание при корректировке проектов по благоустройству общественных пространств будет уделено экологичности, дружелюбности и доступности для всех горожан.



