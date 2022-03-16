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    16:08, 16 Март 2022 | GMT +6

    Ряд полномочий Главы государства передадут Парламенту и укрепят его потенциал - политолог

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодняшнее обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева ответило на волнующие вопросы. Такое мнение высказал политолог Расул Жумалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самое главное – демократические реформы продолжатся, не поддаваясь различным внутренним и внешним рискам. Будет создан Национальный курултай, будут реализованы конкретные шаги по усилению местного самоуправления и выбору акимов, открытию новых партий, совершенствованию защиты прав человека. Касым-Жомарт Кемелевич заявил, что не будет состоять в партийном членстве, утверждая, что суперпрезидентская система устарела, и намерен усилить роль Парламента, его потенциал, передав часть своих полномочий Парламенту», - сказал политолог.

    Кроме того, он отметил, что будет принят новый закон об отсутствии ближайших родственников Президента в государственной власти или в руководстве национальных компаний, квазигосударственного сектора.

    «Родственникам президента запрещено работать на государственной службе и в национальных компаниях. Особенно порадовало присвоение статуса области регионам Жезказган, Семей, которые в свое время сократились, их модернизация, а также разделение Алматинской области на две части для совершенствования системы административного управления. Конечно, предложения и задачи, которые сделал сегодня Президент, требуют более широкого понимания. Однако не вызывает сомнений, что уже сейчас реализуется новый казахстанский концепт, который получил в качестве приоритета справедливое общество и благополучие страны», - сказал Расул Жумалы.

    Он считает, что в нынешнем Послании Президент давно обратил внимание на проблемы, которые волнуют население, и постарался не допустить пробелов.

    «Послание произвело на меня хорошее впечатление, порадовало решение тех проблем, которые уже давно находятся в сознании», - сказал политолог.

    Теги:
    Мнения Послание Президента РК-2022 Парламент Реформы Токаева Политика Общество Новый Казахстан Послание Президента РК
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