Ряд ограничительных мер снят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции вынесено новое постановление заместителя главного государственного санитарного врача Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению принято решение об отмене следующих мер:

- обязательного использования мобильного приложения «Ashyq», при этом, в «зеленой» зоне приложение «Ashyq» может использоваться субъектами в добровольном порядке;

- требования к соблюдению социальной дистанции;

- обязательной термометрии, термометрия на входе в помещения/на объекты осуществляется по усмотрению владельца;

- обязательного ношения масок на открытом воздухе, соблюдение масочного режима обязательно в помещениях, в общественном транспорте и т.д.;

- ограничения допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19;

- обязательного лабораторного тестирования методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом;

- с 3 до 6 месяцев увеличен срок действия «зеленого» статуса у лиц, переболевших COVID-19.

Отменено требование наличия документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток, или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев для следующих категорий:

- лица, демобилизованные после срочной воинской службы перед выбытием из воинских частей;

- партнерам, участвующим в партнерских родах;

- пациентам, лицам, госпитализируемым в медицинские организации по уходу за больным ребенком, беременным при экстренной и плановой госпитализация в стационар;

- пациентам, находящимся на гемодиализе;

- родственникам, прибывающих на длительные свидания к лицам, содержащимся в учреждениях УИС.

Также в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменены требования:

- к обязательному соблюдению социальной дистанции, при этом проведение праздничных мероприятий на объектах образования и воспитания возможно только внутри одной группы, одного класса при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и требований Постановления, мероприятия с объединением групп, классов запрещены;

- к ежедневному «входному» фильтру, отменяется термометрия бесконтактным термометром.

При этом, использование мобильного приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

Постановление вступает в силу с момента подписания.