Ряд ограничительных мер снимут в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 6 февраля 2021 года Карагандинская область вошла в «зеленую» зону». При сохранении стабильной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции с 20 февраля текущего года в регионе будет снят ряд ограничительных мер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В случае если Карагандинская область сохранит статус «зелёной» зоны, в регионе снимут ряд ограничительных мер, а именно:

- полностью снимается ограничение времени работы, в том числе разрешается возобновление деятельности в воскресные дни:

- СПА-центров, саун, бань и массажных салонов,

- крытых продовольственных и непродовольственных рынков,

- торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей площадью более 2 тысяч кв. м.

- возобновляется деятельность аквапарков;

- возобновляется в субботу и воскресенье движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок сообщений:

- Караганда - Темиртау - Караганда;

- Караганда - Сарань - Караганда;

- Караганда - Шахтинск - Караганда;

- Караганда - Абай - Караганда;

- Караганда - Шахан - Караганда;

- Караганда – Топар - Караганда.

- снимаются ограничения режима работы субъектов в сфере оказания услуг, к которым относятся банки второго уровня, отделения почты, центры обслуживания населения, адвокатские и нотариальные конторы, частные судебные исполнители, объекты, оказывающие юридическую помощь и консультации, ломбарды, обменные пункты, компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, типографии, микрофинансовые и микрокредитные организации, страховые компании, объекты по оценке имущества, аудиторские объекты, компании информационно-коммуникационных технологий, бизнес-центры;

- руководителям государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства разрешается уменьшить количество сотрудников на дистанционной форме работы с 60% до 50% (при штатном расписании 15 и более сотрудников);

- религиозным учреждениям, а именно мечетям, церквям, храмам, соборам, домам молитв и другим, разрешается проведение коллективных богослужений в религиозных учреждениях и намаза в мечетях (бес намаз), при условии заполняемости до 30%, а также проведение жұма намаза только в сельской местности в мечетях мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости;

- объектам культуры (театры, библиотеки, музеи) и кинотеатрам разрешается увеличить заполняемость с 20 до 30%, а максимальное количество людей на репетициях увеличить с 30 до 50 человек.

Кроме этого, сохраняется запрет на организацию и проведение массовых, а также семейных, памятных и иных мероприятий, в том числе на дому, с массовым скоплением людей.

Жителям запрещается посещение объектов, чья деятельность не возобновлена (бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов и игровых клубов, букмекерских контор), а также нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы.

«Напоминаем, что главные государственные санитарные врачи городов и районов вправе принимать решение о принятии дополнительных ограничительных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», - сообщили в департаменте санэпидконтроля Карагандинской области.