Ряд ограничений вводят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Новое постановление подписано главным санитарным врачом Костанайской области Ермуханбетом Даулетбаевым, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках нового постановления вводится запрет на движение междугородних, межобластных регулярных автобусов. При этом общественный городской транспорт будет работать в полную силу. Разрешено также передвижение такси и личных авто граждан, но ограничивается передвижение граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора, выгула животных.

«Запрет на проведение зрелищных мероприятий, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий, на проведение совещаний, заседаний в очном режиме. Также приостанавливается деятельность развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батутов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях и другие), банкетных залов, букмекерских контор, помимо тех, кто участвует в проекте «Ashyq», - говорится в новом постановлении. — Также вводится запрет работы кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний; объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают с наполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда».

Запрет также коснулся проведения спортивных мероприятий со зрителями. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», проводят спортивные мероприятия, в том числе чемпионаты Республики Казахстан и республиканские соревнования (по единому республиканскому календарю), с наполняемостью не более 20%.

Запрет вводится и на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи.

Что касается работающих граждан, то в рамках нового постановления разрешается деятельность промышленных предприятий, строительных работ на открытом воздухе, объектов сельского и рыбного хозяйства, животноводства.

Также разрешается деятельности офисов государственных органов, органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы.

«В первую очередь на дистанционный формат работы переводятся сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате», - поясняется в постановлении.

Новое постановление начнёт действовать с 5 июля.