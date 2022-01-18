Ряд ограничений ввели на празднование Крещения Господне в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области из-за складывающейся на сегодняшний день сложной эпидемиологической ситуации имеется ряд ограничений по проведению крещенских обрядов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно 19 января православные отмечают одно из главных христианских торжеств – Крещение Господне и купаются в проруби. В текущем году, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, как и в 2021 году, имеется ряд ограничений по проведению крещенских обрядов.

«В регионе, начиная с 11 января, отмечается рост заболеваемости КВИ. Только за последние сутки зарегистрировано 378 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. Согласно действующим санитарным правилам, на сегодня у нас стоит запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и крещения», - отметил на прошедшем брифинге заместитель начальника департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов.

По словам представителя кафедрального собора Воскресения Христова города Кокшетау Святого Отца Василия, в этот день будут соблюдаться жесткие санитарные нормы.

«Не будет массовости в Божьих храмах. Народ будет стоять вне храма, а внутрь будет запускаться, как объявлено, по 10 человек. Но даже люди, находящиеся вне храма, должны строго соблюдать дистанцию, масочный режим, спокойствие, порядок, выдержку», - отметил Отец Василий.

Как добавил заместитель руководителя ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, несмотря на данные запреты в отдельных регионах нашей области (отдаленные населенные пункты) возможно посещение населением водоемов для совершения крещенских обрядов. В связи с чем департаментом проведен комплекс организационных мероприятий по сбору и дальнейшему учету всех запланированных мероприятий на территории области.

«В 2021 году по согласованию с местными исполнительными органами по области было определено 53 официальных места для купания, из которых 40 планировалось использовать в указанный период. Из практики прошлых лет, в указанные дни в областном центре, а также на четырех озерах Копа, Зерендинское, Щучье и Бурабай наблюдалось наиболее массовое посещение мест купания, в 2021 году на водоёмах Акмолинской области искупалось более 18 тысяч человек, в Кокшетау – более 5 тысяч человек. Для организации безопасности граждан на возможных участках купания и забора воды силами департамента совместно с органами правопорядка, здравоохранения и представителями местных исполнительных органов будет осуществляться дежурство по обеспечению общественного порядка и своевременного оказания медицинской помощи», - добавил К. Доспаев.



