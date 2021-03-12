Ряд объектов по решению суда приостановили деятельность в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об усилении контроля за соблюдением карантинных мер рассказали аким Медеуского района города Алматы Асет Масабаев и руководитель Управления санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района Касымхан Алпысбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях нераспространения коронавирусной инфекции, выявления нарушений режима карантина и санитарно-эпидемиологических требований в районе активно работают мониторинговые группы.

«Места повышенного риска - рестораны, клубы, деятельность которых запрещена», - сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций аким района Асет Масабаев.

Он также призвал горожан более ответственно подходить и соблюдать меры профилактики.

На сегодня с Управления полиции района в Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района поступило 105 экстренных извещений. Составлено 92 протокола, из них: 37 на юридические лица на сумму 12,4 млн тенге; 55 на физические лица на сумму 2,4 млн тенге.

Итого направлено в суд 16 материалов, из них принятые меры с начала 2021 года – 8 объектов:

1. Бар «Бармаглот», пр. Аль-Фараби, 116/21 – от 10.02.2021 года – адм. протокол на 100 МРП (277 800 тг) и приостановление деятельности на 1 месяц;

2. Лаундж-бар Dreams Almaty, ул. Кайырбекова, 35а – от 15.02.2021 года – адм. протокол на 100 МРП (277 800 тг) и приостановление деятельности на 1 месяц;

3. Ресторан «Пугасов», ул. Абдуллиных, 70 – от 16.02.2021 года – адм. протокол на 100 МРП (277 800 тг) и приостановление деятельности на 1 месяц.

4. Ресторан Manana, пр. Достык, 535 – от 17.02.2021 года на приостановление деятельности на 15 дней;

5. Компьютерный клуб Orda Game Center, ул. Барибаева, 43 – от 10.02.2021 года на приостановление деятельности на 30 дней;

6. Бильярдный клуб, ул. Абдуллиных, 50 – от 05.03.2021 года на приостановление деятельности до снятия карантинных мер;

7. Бинго-клуб Loto Club, ул. Гоголя, 2 – от 05.03.2021 года на приостановление деятельности до снятия карантинных мер;

8. Бинго-клуб Loto Club, ул. Пушкина, 44/51 – от 05.03.2021 года на приостановление деятельности до снятия карантинных мер.

На рассмотрении суда также находятся 8 материалов.



