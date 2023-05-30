Ряд новых производственных и инфраструктурных газовых проектов реализуют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития газовой отрасли рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

С участием руководителей центральных госорганов и национальных компаний обсуждены меры по реализации новых производственных и инфраструктурных проектов, газификации северных и восточных регионов, обеспечению топливом жителей, промышленных объектов и коммунальных предприятий, а также ряд других вопросов.

Было отмечено, что благодаря проводимой работе в ближайшие годы добыча и производство товарного газа в республике должны вырасти в несколько раз.

Отдельно рассмотрены шаги по сокращению потерь газа, повышению эффективности его использования и учета.

По итогам обсуждения Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам и заинтересованным нацкомпаниям обеспечить своевременную реализацию мер развития отрасли.