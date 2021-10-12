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    13:43, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ряд новых объектов здравоохранения построят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился ожиданиями от реализации нацпроекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на 2021-2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализация первого направления нац. проекта позволит повысить удовлетворенность населения качеством мед. услуг до 80%; сельские населенные пункты, в т.ч. опорные и спутниковые села 100%-но будут обеспечены организациями ПМСП, первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, построить и модернизировать не менее 40 объектов здравоохранения и 2 научных центров», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    Кроме того, планируется расширить объем медицинской помощи на амбулаторном уровне; охватить беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением, а также детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами.

    «Планируется дополнительное открытие 8 детских реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства, что позволит увеличить в 3 раза охват медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями. Будет увеличено количество образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям до 3800, а также количество врачей, обученных по международным стандартам интенсивной терапии в ведущих мировых центрах», - заключил министр.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Алексей Цой Нацпроекты Минздрав РК
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