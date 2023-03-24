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Ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса планируют запустить в Казахстане

24 Марта 2023, 20:27
Ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса планируют запустить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируется запустить ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса и модернизировать архитектуру «электронного правительства». Эти и другие темы рассмотрены на заседании Комиссии по вопросам цифровизации под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

photoМинистр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил, что на сегодняшний день проработан перечень из 66 цифровых инициатив госорганов, которые планируется реализовать уже в текущем году.

Среди них оцифровка медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, запуск единой цифровой очереди в дошкольные организации, внедрение приложения Vet Mobile по учету сельхозживотных, автоматизация процедуры освобождения или временной отсрочки от призыва в армию, перевод нотариальных услуг в электронный формат.

Реализация данных инициатив направлена на решение конкретных жизненных ситуаций граждан и бизнеса, освободив от необходимости лично ходить по различным инстанциям с бумажными документами и тратить время на долгие ожидания в очередях.

Вместе с тем, планируется:

- запустить цифровую очередь на получение жилья,

- реализовать возможность заключения трудовых договоров в режиме онлайн,

- обеспечить таможенное декларирование для физических лиц в мобильном приложении,

- информировать граждан (push-уведомление) о необходимости получения медицинских профилактических услуг или возможности трудоустройства в своем регионе,

- запустить сервис по проверке наличия нефтепродуктов на АЗС и многое другое.

Также был обсужден вопрос работы с данными, как ключевым элементом для дебюрократизации, исключения необходимости запроса различных сведений у граждан.

Премьер-Министр одобрил представленные инициативы, отметив, что продвижение цифровизации и расширение проактивного формата предоставления услуг положительно отразятся на качестве жизни населения.

На заседании был также рассмотрен ход оцифровки земельных отношений. В рамках этой работы запланирован поэтапный запуск Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), на базе которого будет реализована публичная кадастровая карта земельных ресурсов и электронная торговая площадка.

Алихан Смаилов поручил Минсельхозу пересмотреть подходы к организации процесса оцифровки сельскохозяйственных земель.

В ходе заседания также обсуждены меры по обеспечению регионов республики широкополосным доступом к интернету и технические вопросы развертывания сети 5G, а также рассмотрены подходы к цифровой трансформации госуправления на основе качественно структурированных данных.


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