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    13:42, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Ряд новых больниц построят в Алматы в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поделился планами по строительству новых больниц в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы уделяем особое внимание развитию и модернизации системы здравоохранения. В текущем году запланировано строительство нового корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи, а также пункта скорой социальной помощи», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

    Также по его словам, в больничном кластере на Кульджинском тракте планируется строительство Онкологического центра и Центра паллиативной помощи со СПИД центром.

    «В рамках концепции «шаговой доступности» в этом году предусмотрено строительство четырех семейно-врачебных амбулаторий на 200 посещений каждая», - заключил аким.


    Теги:
    Здравоохранение Акимат Главная Алматы
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