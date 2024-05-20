Ряд новых специальностей появится в техколледжах Карагандинской области

В Карагандинской области по Карте индустриализации в 2024 году планируется строительство 13 объектов. Для новых производств требуется около трех тысяч специалистов. Власти региона решают, как эффективно в союзе с работодателями скорректировать подготовку кадров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев обсудил эти вопросы на онлайн-совещании с участием руководителей управлений, колледжей, промышленных предприятий. По итогам встречи дал ряд поручений.

— Требования к навыкам работников сейчас меняются. Подготовка кадров должна идти на опережение и удовлетворять потребности рынка труда. Создана рабочая группа, которая сделает внешний анализ. Дальше выработаем стратегию. Большая работа предстоит, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Руководитель управления образования Гулбакыт Жунусова доложила о работе и планах. В области действуют 54 колледжа, из них 34 ведут подготовку кадров по техническим специальностям: металлургия, машиностроение, IT, строительство, транспорт и другим.

По ее словам, планируется открытие новых специальностей в зависимости от запросов работодателей. К примеру, Темиртауский высший политехнический колледж планирует начать подготовку маркшейдеров для предприятия по производству спецкокса, техников-гидрогеологов для горно-перерабатывающего комплекса. Карагандинский технико-строительный колледж намерен обучать технических контролёров по специальности «химическая чистка и крашение изделий».

Также с учетом стратегических планов развития колледжей планируется получение лицензий для новых специальностей: «технология полимерного производства», «управление недвижимостью», «монтаж и эксплуатация и систем газоснабжения», «монтаж и эксплуатация инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства», «производство мяса и мясных продуктов».

Руководители предприятий рассказали о взаимодействии с организациями профобразования.

Представители ТОО «СП «Алайгыр» поделились своим опытом сотрудничества: компания приобрела необходимое оборудование для Карагандинского высшего политехнического колледжа, возместив свои лицензионно-контрактные обязательства по финансированию обучения казахстанских кадров.

Новый завод по производству бытовой техники ТОО «Silk Road Electronics» уже заключил договоры на целевую подготовку кадров с Саранским и Шахтинским техническими колледжами.

Ермаганбет Булекпаев дал рекомендации управлениям образования, координации занятости и социальных программ, промышленности индустриально-инновационного развития. До конца мая необходимо определить потребность в кадрах с учётом инвестиционных проектов. До 1 сентября точечно отработать трудоустройство каждого выпускника колледжа. Должна быть постоянной профориентационная работа. Нужно отладить повышение квалификации работников колледжей на базе предприятий. Совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен» рассмотреть возможность целевого государственного образовательного заказа нового набора 2024 года по востребованным специалистам для предприятий.