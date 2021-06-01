Ряд недостатков установило МВД после обследования школ
«В свете трагических событий в Татарстане, особую актуальность приобретает вопрос безопасности в школах. По поручению Главы государства совместно с органами образования проводятся полные обследования школ», - сказал Ерлан Тургумбаев на заседании Правительства.
По его словам, уже установлен ряд недостатков:
- несмотря на полный охват школ системами видеонаблюдения (7440 школ; 145,5 тыс. видеокамер), почти половина из них не соответствуют установленным стандартам (45,5%; 3 384);
- оснащены системами экстренного оповещения (речевая, звуковая, световая) чуть больше трети школ (2368);
- «тревожными кнопками» только 8% (608);
- системами контроля и управления доступом (СКУД) 5% (345 из 7440);
- турникетами – 4% (333);
- металлоискателями – 1% (91).
«При этом, практически из 7,5 тыс. школ в стране всего 434 (или 6%) заключили договора с охранными организациями», - заключил Е. Тургумбаев.