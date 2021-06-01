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    12:08, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Ряд недостатков установило МВД после обследования школ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о результатах обследования школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В свете трагических событий в Татарстане, особую актуальность приобретает вопрос безопасности в школах. По поручению Главы государства совместно с органами образования проводятся полные обследования школ», - сказал Ерлан Тургумбаев на заседании Правительства.

    По его словам, уже установлен ряд недостатков:

    - несмотря на полный охват школ системами видеонаблюдения (7440 школ; 145,5 тыс. видеокамер), почти половина из них не соответствуют установленным стандартам (45,5%; 3 384);

    - оснащены системами экстренного оповещения (речевая, звуковая, световая) чуть больше трети школ (2368);

    - «тревожными кнопками» только 8% (608);

    - системами контроля и управления доступом (СКУД) 5% (345 из 7440);

    - турникетами – 4% (333);

    - металлоискателями – 1% (91).

    «При этом, практически из 7,5 тыс. школ в стране всего 434 (или 6%) заключили договора с охранными организациями», - заключил Е. Тургумбаев.


    Теги:
    МВД РК Образование Общество Безопасность Правоохранительные органы
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