Ряд недостатков установило МВД после обследования школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о результатах обследования школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В свете трагических событий в Татарстане, особую актуальность приобретает вопрос безопасности в школах. По поручению Главы государства совместно с органами образования проводятся полные обследования школ», - сказал Ерлан Тургумбаев на заседании Правительства.

По его словам, уже установлен ряд недостатков:

- несмотря на полный охват школ системами видеонаблюдения (7440 школ; 145,5 тыс. видеокамер), почти половина из них не соответствуют установленным стандартам (45,5%; 3 384);

- оснащены системами экстренного оповещения (речевая, звуковая, световая) чуть больше трети школ (2368);

- «тревожными кнопками» только 8% (608);

- системами контроля и управления доступом (СКУД) 5% (345 из 7440);

- турникетами – 4% (333);

- металлоискателями – 1% (91).

«При этом, практически из 7,5 тыс. школ в стране всего 434 (или 6%) заключили договора с охранными организациями», - заключил Е. Тургумбаев.