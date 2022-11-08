Ряд назначений произвели в Генеральной прокуратуре РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назначены ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК и начальник вновь образованной Службы международно-правового сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Приказом генерального прокурора ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан назначен Марат Сексембаев.

Марат Исламханович Сексембаев родился в 1979 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «правоведение».

Трудовую деятельность начал в 2000 году в прокуратуре Карагандинской области.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в органах прокуратуры, юстиции, финансовой полиции. Работал заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, начальником Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры, прокурором Карагандинской области.

С июня 2021 года руководил Аппаратом генерального прокурора.

Приказом генерального прокурора на должность начальника вновь образованной Службы международно-правового сотрудничества назначен старший советник юстиции Артур Ермекович Ластаев.

Артур Ермекович Ластаев родился 1983 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «международное право».

Службу начал в 2006 году с должности помощника прокурора Бостандыкского района прокуратуры г.Алматы. Свыше пяти лет проработал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, возглавлял отдел департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере. С января 2016 года был представителем Генеральной прокуратуры – советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С июля 2018 года являлся представителем Генеральной прокуратуры в Европе - советником Посольства Казахстана в Швейцарии.