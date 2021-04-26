НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд назначений произвели в АО «НК ҚТЖ». Об этом сообщил в Facebook директор департамента по работе со СМИ нацкомпании Кайсар Жумабайулы, передает МИА «Казинформ».

Исполняющим обязанности первого заместителя председателя правления назначен Бауыржан Урынбасаров.

До назначения был директором филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети». Трудовую карьеру начал в 1994 году дежурным по путям. В разные годы работал главным инженером, возглавлял филиалы КТЖ – региональные отделения дороги; был вице-президентом, заместителем председателя правления КТЖ по инфраструктуре.

Исполняющим обязанности заместителя председателя правления по грузовому движению назначен Канат Альмагамбетов.

Более 40 лет работает в железнодорожной сфере. Занимал различные производственные и руководящие должности в системе КТЖ. В том числе работал Управляющим директором-руководителем аппарата, управляющим директором по эксплуатационной работе, по перевозочному процессу АО «НК «КТЖ», вице-президентом АО «Қазтеміртранс», вице-президентом по грузовой коммерческой работе АО «Казжелдортранс». Был генеральным директором Союза транспортников Казахстана «Kazlogistiks», первым заместителем председателя правления АО «НК «ҚТЖ».

Исполняющим обязанности заместителя председателя правления по логистике назначен Ержан Жакишев.

Начал работу в железнодорожной сфере в 1995 году коммерческим ревизором Акмолинского отделения Целинной Ж.Д. В разные годы работал на руководящих должностях АО «НК «ҚТЖ», вице-президентом АО «КЕДЕНТРАНССЕРВИС», президентом АО «КАЗТЕМИРТРАНС», вице-президентом АО «KTZ Express», первым заместителем Генерального директора Аппарата управления АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»).

Исполняющим обязанности заместителя председателя правления по корпоративным вопросам и HR назначен Серик Кеулимжаев.

Трудовую карьеру начинал главным менеджером консалтинговой компании «Price Waterhouse». В разные годы возглавлял коммерческие структуры, занимался перевозками и реализацией продукции в нефтегазовой отрасли, производством, строительством.

Исполняющим обязанности управляющего директора по правовому обеспечению назначен Ержан Жангаулов.

В разные годы работал в министерстве юстиции, в Управлении делами Президента РК, в структуре ФНБ «Самрук-Казына», с 2017 года являлся генеральным директором ТОО «Центр правовой информации и анализа».

Исполняющим обязанности управляющего директора по обеспечению назначен Ерсайын Нагаспаев.

Трудовую карьеру начинал в структуре МИД РК, занимался международными проектами в Комитете по инвестициям. Работал в посольстве РК в РФ, а также в министерстве транспорта и коммуникаций РК, в РГП «Актауский международный морской торговый порт», в Канцелярии Премьер-Министра РК, акимом города Шахтинска, заместителем акима г. Астаны по экономике и финансам, председателем правления НК «СПК «Астана», заместителем директора по стратегическому развитию ТОО «Новострой Астана».