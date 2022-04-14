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Ряд назначений произведен в Агентстве РК по противодействию коррупции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Апреля 2022, 19:00
Ряд назначений произведен в Агентстве РК по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно рекомендации Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах, учитывая значительный опыт руководящей работы приказом председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 14 апреля 2022 года произведен ряд назначений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Руководителем Службы превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции назначен Ахметов Мурат Джамбулович;

Руководителем департамента Агентства по городу Нур-Султану - Карымсаков Мурат Секешевич

Руководителем департамента Агентства по городу Алматы - Оразхан Асхата Оразханұлы.

Руководителем департамента Агентства по Карагандинской области - Тюлеубаев Мурат; Ахтанович;

Руководителем департамента Агентства по Атырауской области - Досанов Ерлан Азаматович;

Руководителем департамента Агентства по Восточно-Казахстанской области - Шакенов Денис Владимирович.

Руководителем департамента Агентства по Жамбылской области - Жилкибаев Болат Нургазыевич;

Руководителем департамента Агентства по Мангистауской области - Аширбаев Адилхан Хасымханович.

Кроме того, руководителем департамента собственной безопасности Агентства назначен Урумханов Мурат Жалелович;

Руководителем департамента Агентства по Мангистауской области - Аширбаев Адилхан Хасымханович.


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