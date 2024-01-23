Ряд назначений произвели в МВД РК

В МВД прошло заседание с участием начальников служб центрального аппарата и территориальных департаментов, городских управлений и районных отделов полиции, командующих региональных командований и соединений Национальной гвардии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Министр внутренних дел Ержан Саденов довел до сотрудников приоритетные задачи, поставленные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на коллегии ведомства перед органами внутренних дел.

Заместители главы МВД подвели итоги работы за прошлый год, а также рассказали о приоритетах курируемых направлений и планах на 2024 год.

В ходе заседания министр подверг критике работу департаментов полиции, где замечен рост отдельных видов преступлений и снижена раскрываемость. Он напомнил коллегам о предстоящей аттестации, отметив, что министерство будет повышать качество кадров.

– У нас особая миссия – защищать и охранять. Закон и порядок, атмосфера нулевой терпимости, принцип неотвратимости наказания должны быть в приоритете. Поэтому поручаю организовать системную работу нарядов, обеспечить постоянный эффект присутствия полиции – максимальный охват улиц, дворов, усилить профилактическую работу в школах и вузах, – отметил министр.

Он также поручил начальникам территориальных департаментов полиции проводить личные приемы граждан, обеспечить соблюдение конституционных прав и сроков расследования, задействовать на миграционную линию все службы: патрульных, участковых, оперативников.

В ходе заседания представлены назначенные новые руководители ряда служб и подразделений ОВД.

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел для усиления службы на должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов. Последняя занимаемая должность – начальник департамента по борьбе с организованной преступностью.

На должность председателя КУИС назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков, ранее занимавший должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту и Туркестанской области.

Полковник полиции Саркытбай Кусаинов, ранее работавший заместителем начальника департамента по противодействию наркопреступности, назначен на должность начальника ДП области Жетысу.





