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Ряд нарушений выявлен нуротановцами на объектах по программе ДКЗ в Алматы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Декабря 2020, 21:43
Ряд нарушений выявлен нуротановцами на объектах по программе ДКЗ в Алматы

АЛИАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд нарушений выявлен нуротановцами на объектах по программе ДКЗ в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского филиала партии «Nur Otan».

Так, комиссией партийного контроля был осуществлен выезд в Алмалинский район по мониторингу строительства школ по программе «Дорожная карта занятости».

В частности, на сегодня проводится сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания Казахстанско-российской школы-гимназии № 54 имени И.В. Панфилова.

В ходе мониторинга нуротановцами выявлена нехватка рабочих. А именно, при плане 120 человек, работают 92 человека. При плане трудоустройства через Центр занятости 14 человек, фактически трудоустроено три человека. Ещё одним нарушением является несоблюдение техники безопасности. Срок завершения работ - апрель 2021 года.

Также в районе осуществляется строительство пристройки учебного корпуса на 300 мест к школе - гимназии № 144. Учитывая, что завершение работ запланировано в декабре текущего года, нуротановцами обнаружены серьёзные недостатки. Основной из них – это опять-таки нехватка рабочих. При плане 20 человек, фактически работу осуществляют 5 человек, а при плане трудоустройства через Центр занятости 10 человек, фактически нетрудоустроен ни один. Также нуротановцы обратили внимание на неудовлетворительный темп проводимых работ.

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В результате выезда по всем выявленным недостаткам подрядным учреждениям и соответствующим управлениям сделаны замечания. Все вышеперечисленные вопросы находятся на контроле у Комиссии городского филиала.

Напомним, что работа в данном направлении партией осуществляется на регулярной основе.


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