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Ряд нарушений выявила аудиторская проверка Минздрава в медуниверситете Актобе

18 Октября 2019 14:44
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Ряд нарушений выявила аудиторская проверка Минздрава в медуниверситете Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результаты внеплановой аудиторской проверки Минздравом РК направлены в правоохранительные органы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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11 октября т.г. в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан под председательством Ответственного секретаря Министерства Ботагоз Жакселековой состоялось заседание Совета по государственному аудиту и рискам.

На заседании Совета рассмотрены итоги внепланового государственного аудиторского мероприятия, проведенного в НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» в Актобе.

Департаментом внутреннего аудита были отмечены нарушения по проведенному аудиторскому мероприятию.

По результатам рассмотрения Советом принято решение направить материалы в правоохранительные органы в связи с установленными нарушениями в Университете по необоснованному списанию товарно-материальных ценностей, по принятым товарам, работам и услугам, не соответствующим условиям гражданско-правовых сделок, по некачественному строительству стадиона «Жастар-Арена» и по нарушениям трудового законодательства.

Следует отметить, что 15 августа 2018 года между министерством и Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции был подписан меморандум о сотрудничестве, где предусмотрено оперативное реагирование и передача материалов в органы по противодействию коррупции, по которым усматриваются подозрения на коррупционное правонарушение.

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Вузы, Здравоохранение,
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