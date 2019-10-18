Ряд нарушений выявила аудиторская проверка Минздрава в медуниверситете Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результаты внеплановой аудиторской проверки Минздравом РК направлены в правоохранительные органы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

11 октября т.г. в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан под председательством Ответственного секретаря Министерства Ботагоз Жакселековой состоялось заседание Совета по государственному аудиту и рискам.

На заседании Совета рассмотрены итоги внепланового государственного аудиторского мероприятия, проведенного в НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» в Актобе.

Департаментом внутреннего аудита были отмечены нарушения по проведенному аудиторскому мероприятию.

По результатам рассмотрения Советом принято решение направить материалы в правоохранительные органы в связи с установленными нарушениями в Университете по необоснованному списанию товарно-материальных ценностей, по принятым товарам, работам и услугам, не соответствующим условиям гражданско-правовых сделок, по некачественному строительству стадиона «Жастар-Арена» и по нарушениям трудового законодательства.

Следует отметить, что 15 августа 2018 года между министерством и Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции был подписан меморандум о сотрудничестве, где предусмотрено оперативное реагирование и передача материалов в органы по противодействию коррупции, по которым усматриваются подозрения на коррупционное правонарушение.