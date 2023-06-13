Ряд нарушений в области защиты конкуренции выявили в деятельности КТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции выявило ряд нарушений норм законодательства в области защиты конкуренции в КТЖ и его компаниях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2022 году Агентством по защите и развитию конкуренции проведен мониторинг деятельности группы компаний АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ), на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности.

Всего мониторингом охвачены 42 организации с 424-мя осуществляемыми видами деятельности.

Из 42-х компаний мониторингом не охвачены 14 компаний, в том числе: 7 - не являются резидентами Республики Казахстан, 7 - совместные предприятия с долей не более 50% акций (долей участия).

Так, из 424 проанализированных видов деятельности 81 осуществляется без согласования с агентством.

Для устранения выявленных нарушений агентство вынесло 19 предписаний в адрес КТЖ и его аффилированных компаний о прекращении нарушений норм законодательства в области защиты конкуренции.

В частности: КТЖ, АО «Кедентранссервис», ТОО «Военизированная железнодорожная охрана», ТОО «Транспортный холдинг Казахстана», АО «KTZ Express», ТОО «KTZ EXPRESS SHIPPING», АО «Теміржолсу», ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы», ТОО «Порт Курык» предписано прекратить осуществление несогласованных видов деятельности либо согласовать их в установленном порядке.

Аналогичная работа проведена в регионах, где объектами мониторинга выступили 251 государственное предприятие социальной сферы. В рамках мониторинга в действиях 59 субъектов установлены нарушения и направлены предписания о прекращении нарушений.

В соответствии с планами на 2023 год, такая работа будет продолжена и по отдельным предприятиям, входящим в АО «Самрук Казына», среди которых: АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», ТОО «Самрук-Казына Контракт», ТОО «Самрук Казына Бизнес Сервис», ТОО «Самрук Казына Инвест», ТОО «Казахстанские атомные электрические станции».

В 2022 году в качестве очередной меры по сокращению необоснованного участия государства в предпринимательстве Агентство по защите и развитию конкуренции было наделено компетенцией по мониторингу квазигосударственных предприятий.

Мониторинг подразумевает сопоставление осуществляемых видов деятельности квазигоскомпаний на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности.