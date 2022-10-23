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    13:40, 23 Октябрь 2022 | GMT +6

    Ряд микрорайонов Щучинска остался без света

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями ряд микрорайонов в городе Щучинске Акмолинской области остался без света, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы ТОО «Кокшетау энерго», из-за дождя со снегом, выпавшего ночью, в ряде населенных пунктов возникли проблемы с обеспечением электричеством. В настоящее время специалисты работают над решением возникшей проблемы.

    «Ночью из-за дождя и снегопада на линии электропередач произошла авария, абоненты в крайних районах города Щучинска были отключены от электричества. В настоящее время над устранением неисправности работают 5 бригад межрайонных электрических сетей Щучинска и 10 единиц спецтехники. Ряд абонентов сегодня утром уже получили электричество», - сообщил пресс-секретарь ТОО «Кокшетау энерго» Еркин Сеитов.

    На сегодняшний день в Щучинске ведутся плановые работы по модернизации электрических сетей. Поэтому с 17 по 22 октября на улицах Зеленая, Карьерная, Луговая, Одесская, Московская в Щучинске на шесть часов отключили электричество.

    Ранее сообщалось, что в одном из санаториев Щучинско-Боровской курортной зоны на территории Акмолинской области произошел пожар.

    По предоставленной информации произошло возгорание летнего деревянного корпуса в санатории «Алмаз» из-за пожара в котельной. Угрозы возгорания леса и основного здания не было. Ориентировочная площадь возгорания составила 700 кв. метров. Жертв и пострадавших нет.












    Фото из открытых источников


    Теги:
    Акмолинская область Происшествия Происшествия, ЧС
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