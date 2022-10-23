Ряд микрорайонов Щучинска остался без света

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями ряд микрорайонов в городе Щучинске Акмолинской области остался без света, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ТОО «Кокшетау энерго», из-за дождя со снегом, выпавшего ночью, в ряде населенных пунктов возникли проблемы с обеспечением электричеством. В настоящее время специалисты работают над решением возникшей проблемы.

«Ночью из-за дождя и снегопада на линии электропередач произошла авария, абоненты в крайних районах города Щучинска были отключены от электричества. В настоящее время над устранением неисправности работают 5 бригад межрайонных электрических сетей Щучинска и 10 единиц спецтехники. Ряд абонентов сегодня утром уже получили электричество», - сообщил пресс-секретарь ТОО «Кокшетау энерго» Еркин Сеитов.

На сегодняшний день в Щучинске ведутся плановые работы по модернизации электрических сетей. Поэтому с 17 по 22 октября на улицах Зеленая, Карьерная, Луговая, Одесская, Московская в Щучинске на шесть часов отключили электричество.

Ранее сообщалось, что в одном из санаториев Щучинско-Боровской курортной зоны на территории Акмолинской области произошел пожар.

По предоставленной информации произошло возгорание летнего деревянного корпуса в санатории «Алмаз» из-за пожара в котельной. Угрозы возгорания леса и основного здания не было. Ориентировочная площадь возгорания составила 700 кв. метров. Жертв и пострадавших нет.













































Фото из открытых источников