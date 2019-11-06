Ряд микрорайонов останутся без холодной воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд зданий в двух районах Алматы временно отключат от холодного водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Алматы Су».

Подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные объекты:

- 7 ноября с 9 часов до 20 часов в Ауэзовском районе потребителям, расположенным на территориях микрорайонов «Мамыр-1», «Мамыр-2», «Мамыр-3», «Мамыр-4», «Мамыр-7», «Астана», «Школьник»;

- с 9 часов до 17 часов - в Турксибском районе на территории микрорайона «Жас Канат»;

- 8 ноября с 9 часов до 17 часов - на территории Турксибского района в контуре улиц Кассина – Сейфуллина- Ровенского - Арктическая.

Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения связаны с подключением новых водопроводов к магистральным сетям.