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вчера 19:10
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Ряд микрорайонов останутся без холодной воды в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд зданий в двух районах Алматы временно отключат от холодного водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Алматы Су».
Подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные объекты:
- 7 ноября с 9 часов до 20 часов в Ауэзовском районе потребителям, расположенным на территориях микрорайонов «Мамыр-1», «Мамыр-2», «Мамыр-3», «Мамыр-4», «Мамыр-7», «Астана», «Школьник»;
- с 9 часов до 17 часов - в Турксибском районе на территории микрорайона «Жас Канат»;
- 8 ноября с 9 часов до 17 часов - на территории Турксибского района в контуре улиц Кассина – Сейфуллина- Ровенского - Арктическая.
Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения связаны с подключением новых водопроводов к магистральным сетям.
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