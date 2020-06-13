Ряд микрорайонов и улиц останется без воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы севернее проспекта Рыскулова на двое суток отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 0:00 часов 15 июня до 0:00 часов 17 июня будут отключены от холодного водоснабжения несколько городских массивов, расположенных в Турксибском районе севернее проспекта Рыскулова.

В этот период подачу холодной воды приостановят в микрорайоны «Айша биби», «Атырау», «Кайрат», «Нуршашкан», а также жилым домам и иным зданиям в контурах улиц Рыскулова – Герцена – Хмельницкого – Айтыкова – Шемякина и Хмельницкого – Гете – Бекмаханова – Майлина», - сообщили в компании «Алматы Су».

В это же время возможно понижение давления в водопроводных сетях микрорайона «Кулагер», в районе аэропорта, на улице Омарова, а также в контуре улиц Айтмаутова – Суюнбая – Осипенко (железнодорожная ветка Алматы) – Бурундайская.

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.

«Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках проведения второго этапа работ по переключению водоводов, вынесенных за пределы территории строительства транспортной развязки на Кульджинском тракте. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в «Алматы су».