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    10:52, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ряд микрорайонов Алматы отключат от холодной воды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Ауэзовском районе Алматы на день отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 сентября с 8 до 24 часов будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории микрорайонов Жетысу-1, Жетысу-2, Жетысу-3, Жетысу-4, а также в микрорайоне Достык по улице Улагат. Понижение давления воды будет наблюдаться на сетях микрорайонов Аксай-4, Аксай-5», - сообщили в «Алматы Су».

    В период отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

    Вводимые ограничения необходимы для замены технологического оборудования на объекте водоснабжения.


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