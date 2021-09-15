Ряд микрорайонов Алматы отключат от холодной воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Ауэзовском районе Алматы на день отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 сентября с 8 до 24 часов будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории микрорайонов Жетысу-1, Жетысу-2, Жетысу-3, Жетысу-4, а также в микрорайоне Достык по улице Улагат. Понижение давления воды будет наблюдаться на сетях микрорайонов Аксай-4, Аксай-5», - сообщили в «Алматы Су».

В период отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

Вводимые ограничения необходимы для замены технологического оборудования на объекте водоснабжения.