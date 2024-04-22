Ряд международных соглашений рассмотрят сенаторы

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание Бюро, на котором депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 25 апреля. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе предстоящего заседания палаты депутаты рассмотрят Закон «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан», который направлен на совершенствование государственной наградной системы. Закон инициирован депутатами в рамках исполнения поручений Главы государства, обозначенных на третьем заседании Национального курултая.

На расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики направлен Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях», который также будет рассмотрен в ходе заседания Палаты. Документ будет содействовать и укреплению связей между Парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств.

Также на повестке предстоящего заседания – рассмотрение Закона «О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности». Одной из ключевых задач вносимых изменений является упрощение доступа к лекарственным препаратам странам, нуждающимся в доступной медицине. Протоколом странам-участникам Всемирной торговой организации предоставляется право без разрешения правообладателя запатентованных лекарственных средств производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для последующего экспорта.

Цель еще одного Закона, утвержденного к рассмотрению на предстоящем заседании Палаты, «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера» – заключается в совершенствовании законодательства в соответствующей сфере.

Кроме того, депутаты распределили законы, принятые Мажилисом Парламента.