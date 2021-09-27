Ряд мер по поддержке журналистов примут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев рассказал о мерах поддержки, которые государство планирует осуществить в отношении журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также будут приняты меры поддержки журналистов, что тоже влияет на развитие медиа – сокращение срока исковой давности до 1 года с требованием опровержения фактов. Потому что сейчас ограничения срока нет, и мы были свидетелями того, что в Казахстане в прошлом-позапрошлом году спустя 10 лет были предъявлены иски к СМИ с требованием опровержения фактов. Это привело к сложностям для СМИ», - сказал Кемелбек Ойшыбаев в рамках Astana Media Week.

Кроме того, по его словам, будет проведена отдельная работа по определению социального статуса журналистов во время работы в период чрезвычайных ситуаций и в опасных местах.

«Готовятся предложения по упрощению регистрации отдельных видов СМИ с переходом на уведомительный порядок. При этом все наши стратегии, подходы должны быть подчинены основной задаче - чтобы СМИ и впредь оставались доступными, проверенными и пользовались доверием у аудитории, как источники информации», - отметил спикер.

«Одним словом, как бы ни менялись подходы, технологии и инструменты, наши главные принципы остаются неизменными - это оперативность, достоверность и конструктивность в подаче информации», - заключил вице-министр.