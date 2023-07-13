Ряд мер для предотвращения дефицита питьевой воды в столице принимает Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фактический приток в Астанинское водохранилище за три года уменьшился на 75%. В Министерстве экологии и природных ресурсов рассказали о том, какие меры принимаются по увеличению притока.

За последние годы по Есильскому водохозяйственному бассейну наблюдается уменьшение притоков и тенденция к маловодному периоду.

По данным РГП «Казгидромет», фактический объем стока с 2020 по 2022 год на реке Есиль:

1. гидропост с. Турген (от истока реки Есиль до Астанинского водохранилища) уменьшился на 32,3%;

2. гидропост с Каменный карьер (от Астанинского водохранилища до устья реки Жабай) уменьшился на 65,5%.

Сток реки Есиль в границах столицы зарегулирован Астанинским водохранилищем, которое является одним из крупных водохранилищ многолетнего регулирования и основным регулятором стока верхнего Есиля. Фактический приток в водохранилище за последние 3 года уменьшился на 75%.

Водохранилище построено в 1970 году, является единственным источником питьевого водоснабжения города Астана. Ежегодное пополнение водохранилища напрямую зависит от талых паводковых вод. В текущем году, водохранилище наполнилось лишь на 82%, в связи с чем осуществление сбросов в русло не производится.

Схожая гидрологическая обстановка наблюдалась в критические маловодные годы с 1998 по 2000 год, когда приток водохранилище составило менее 100 млн. м3 (минимальные притоки 1998 году - 48 млн. м3, 1999 году - 30 млн. м3, 2000 году — 28 млн. м3). Объем водохранилища уменьшился до 152 млн. м3, и по информации ГКП «Астана Су Арнасы» забор воды из водохранилища на отметке 397 м производилось с перебоями (насосная станция №1 всасывала воду с воздухом).

«С учетом многолетнего регулирования и требований правил эксплуатации Астанинского водохранилища, в случае дальнейшего уменьшения притоков в паводковый период, имеются риски возникновения дефицита питьевой воды для столицы, в связи с чем попуски с Астанинского водохранилища не осуществляются», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время, по информации Минэкологии, прорабатывается вопрос переброски Ертиского стока из канала имени Каныша Сатпаева в верховья реки Есиль. Реализация данного мероприятия способствует достижению проектного объема водохранилища и осуществления санитарных попусков с водохранилища вниз по течению.

Напомним, 11 июля 2023 года Глава государства на совещании по вопросам развития столицы указал на важность решения проблемы с питьевой водой в городе.