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Ряд масштабных железнодорожных проектов реализуют в Казахстане

17 Февраля 2023, 12:39
Ряд масштабных железнодорожных проектов реализуют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр поделился планами по улучшению транспортной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 3 года построено и отремонтировано более 8 тысяч км дорог республиканского значения, а также отремонтировано более 9,5 тысячи км дорог местного значения. В результате доля дорог в стандартных условиях увеличилась в республиканской сети до 91%, в местной – до 85%. В 2023 году планируется охватить реконструкцией и ремонтом 7 тысяч км дорог республиканского значения и 3 тысячи км дорог местного значения», - сообщил Роман Скляр в ходе парламентских слушаний в Сенате.

По его словам, в рамках предвыборной платформы Главы государства поставлена задача - довести долю автомобильных дорог республиканского значения в стандартных условиях до 100% и долю автомобильных дорог местной значения до 95% до 2029 года.

Также, по словам Скляра, в стране будет реализован ряд масштабных железнодорожных проектов.

«В результате запланированных мероприятий объем транзита увеличится на 30%. В целом, создание современной транспортной инфраструктуры повысит транзитный потенциал страны и улучшит сообщение между регионами», - заключил зампремьера.


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