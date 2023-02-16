Ряд лиц отстранили от должностей из-за смерти солдата в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области было проведено внутреннее расследование и ряд лиц был отстранен от своих должностей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствие с уголовно-процессуальным кодексом до окончания служебного расследования любой факт, который есть в следствии, оглашению не подлежит. Потому что следствие рассматривает кучу разных фактов, которые могли способствовать тому или другому моменту. Какие из них в конце будут подтверждены, какие не будут подтверждены - это вопрос следствия», - сказал Ерлан Алдажуманов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Спикер уточнил, что следствие проводит военно-следственный департамент МВД.

«Мы даже не допущены к материалам следствия, поэтому комментировать я здесь не могу, я не знаю, я не видел материалов следствия. До нас доведут, когда оно закончится. Естественно, после этого будут приняты меры. Вместе с тем мы провели свое расследование. Ряд дисциплинарных и других мер мы приняли. Начальник департамента пограничной службы по Жамбылской области отведен от должности, начальник погрануправления, как раз где была застава, и его заместитель по воспитательной работе, они отведены от должностей. Они ждут окончания следствия, потом в дальнейшем будут приниматься действия в отношении этих должностных лиц», - сообщил Ерлан Алдажуманов.

Ранее сообщалось, что подозреваемый по факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области находится под стражей.