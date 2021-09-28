Ряд ковидных стационаров закрыли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил о снижении количества больных коронавирусом за месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последний месяц количество заболевших в сутки снизилось в 3,6 раза, также отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении в 2,4 раза с 25 тысяч по состоянию на 27 августа до 10,5 тысячи человек - на 27 сентября, на амбулаторном лечении количество больных, находящихся на лечении, снизилось в 1,7 раз с 89 тысяч до 51 тысячи больных», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, c 23 августа число выздоровевших больных за сутки превышает число заболевших за сутки, что также указывает на стабилизацию эпидситуации.

«В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 33%, реанимационных - с 45% до 32%. По Республике закрыты 57 ковидных стационаров (25 тысяч коек)», - заключил А. Цой.



