РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ряд ковидных стационаров закрыли в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил о снижении количества больных коронавирусом за месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последний месяц количество заболевших в сутки снизилось в 3,6 раза, также отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении в 2,4 раза с 25 тысяч по состоянию на 27 августа до 10,5 тысячи человек - на 27 сентября, на амбулаторном лечении количество больных, находящихся на лечении, снизилось в 1,7 раз с 89 тысяч до 51 тысячи больных», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, c 23 августа число выздоровевших больных за сутки превышает число заболевших за сутки, что также указывает на стабилизацию эпидситуации.

    «В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 33%, реанимационных - с 45% до 32%. По Республике закрыты 57 ковидных стационаров (25 тысяч коек)», - заключил А. Цой.



    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Другие государственные органы Астана Минздрав РК
    Сейчас читают
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!