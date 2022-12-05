Ряд казахстанских преступников задержали за рубежом – МВД РК

5 Декабря 2022, 11:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Задержан ряд уголовных преступников за рубежом. Об этом сообщила на брифинге представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана совместно с зарубежными коллегами на территории иностранных государств на минувшей неделе задержан ряд уголовных преступников, находящихся в международном розыске. Так, в германском городе Унтершлайсхайм задержан 22-летний казахстанец, который разыскивался столичным департаментом полиции за сбыт психотропных веществ через Telegram. В российском городе Владивостоке задержан 36-летний гражданин нашей страны, разыскиваемый за мошеннические действия в Шымкенте в крупном размере. Фигурант представлялся доверчивым автопокупателям сотрудником правоохранительных органов, сообщал что их свежекупленный транспорт находится в розыске и будет отобран. Для «решения» вопросов требовал крупные суммы денег, а получив, скрывался», – сказала Ш.Турлыбек.

Также, по ее словам, в Испании задержан 35-летний гражданин Российской Федерации, разыскиваемый департаментом полиции Астаны за создание и руководство финансовой пирамидой ТОО «Questra Holdings», «Questra World», «Atlantic Global Asset» в составе транснациональной преступной организации.

В настоящее время все фигуранты находится под стражей, решается вопрос об их экстрадиции в Казахстан.