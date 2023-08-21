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    22:00, 20 Август 2023 | GMT +6

    Ряд казахстанцев наградили за вклад в развитие спорта

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    Фото: пресс-служба Минкультуры и спорта РК.
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице, в ЦКЗ Qazaqstan, прошла церемония награждения почетными грамотами и ведомственными наградами отечественных спортсменов, ветеранов и работников сферы. Мероприятие было приурочено ко Дню спорта, который отмечается в нашей стране каждое третье воскресенье августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    Перед началом церемонии министр культуры и спорта Асхат Оралов обратился к присутствующим и поблагодарил их за вклад в развитие отечественного спорта и громкие победы.

    В рамках церемонии Асхат Оралов вручил медали «Еңбек ардагері» ветеранам казахстанского спорта, среди которых заслуженный тренер РК по боксу Марат Елеусинов, заслуженный тренер РК по боксу Жанат Манашев, серебряный призер Олимпиады-1972 Виктор Абоимов и другие выдающиеся спортсмены и тренеры.
    Кроме того, министр вручил приглашенным спортсменам, тренерам, работникам спортивных организаций благодарственные письма, нагрудные знаки «Құрметті спорт қызметкері» и «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін», а также почетные грамоты и благодарственные письма Министерства культуры и спорта РК. Всего почестей удостоились 250 человек.

    «В День спорта мы отмечаем заслуги и ценный вклад тех, кто посвятил этой сфере жизнь, будь то спортсмены, защищающие честь флага на международных турнирах, тренеры, вкладывающие время и душу в воспитание чемпионов, или сотрудники спортивных организаций. Глава государства уделяет большое внимание развитию спорта в Казахстане. Наше министерство активно работает над тем, чтобы обеспечить максимальную поддержку работникам этой сферы. Например, нами разработан проект по внедрению дополнительных выплат тренерам-преподавателям за передачу спортсменов на следующий этап подготовки и управление группами», – отметил Асхат Оралов.

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